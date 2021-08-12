В России запланировали выпустить десятки тысяч отечественных электрокаров

В России к 2024 году будет выпущено 25 тысяч отечественных электрокаров и 9 тысяч зарядных станций для них. Такие планы содержатся в пояснительной документации к группе инициатив социально-экономического развития «Технологический рывок», передают «Известия».

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К 2030 году доля электромобилей в стране должна быть не менее десяти процентов, число зарядных станций должно достичь 72 тысяч, а количество водородных заправок — одной тысячи. Также планируется создать заправочную инфраструктуру на водороде, испытательную базу для проведения работ при проектировании автомобилей с низким углеродным следом и выпускать отечественные водородные топливные элементы. Все это обойдется в 121,1 миллиарда рублей.

Кроме того, к 2024 году с помощью беспилотников власти намерены снизить себестоимость перевозок грузов по трассе М-11 на 15 процентов и увеличить скорость коммерческого движения по ней на 25 процентов.

Ранее стало известно, что власти не заложили бюджетных средств на субсидирование продаж электромобилей. Деньги нашлись только на софинансирование строительства зарядных станций, производства машин и батарей.

В начале июля министр промышленности и торговли Денис Мантуров анонсировал начало выпуска автомобилей с водородными двигателями в России в 2024 году. Электромобили при этом, по его словам, начнут выпускать еще раньше.