Россиянам дадут скидку на покупку электромобиля

Покупателям российских электромобилей дадут скидку в размере 25 процентов от их стоимости. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

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Она будет распространяться на модели не дороже 2,5 миллиона рублей. Таким образом, ее максимальный размер составит 625 тысяч рублей. До конца 2023 года скидка будет действовать на покупку электромобилей крупноузловой сборки, в том числе с использованием импортной аккумуляторной батареи.

С 2024 по 2025 годы дисконт предусмотрен на электромобили мелкоузловой сборки или на электромобили с отечественной батареей. С 2026 по 2030 годы — на электрокары при условии мелкоузловой сборки с обязательным наличием отечественной аккумуляторной батареи.

В ведомстве также отметили, что к 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 2,9 тысячи «быстрых» зарядных станций, к 2030 году их будет 27 тысяч. Все это приведет к созданию не менее 39 тысяч рабочих мест, привлечению 600 миллиардов рублей частных инвестиций и дополнительному поступлению в бюджет 200 миллиардов рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал наладить в стране выпуск собственных электромобилей.