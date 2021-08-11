У властей не нашлось денег на доплаты россиянам за электромобили

Российские власти не заложили бюджетных средств на субсидирование продаж электромобилей. Деньги нашлись только на софинансирование строительства зарядных станций, производств машин и батарей. На это до 2024 года заложено 50 миллиардов рублей из бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет «Коммерсантъ».

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На льготные лизинг и кредитование нужно 14,9 миллиарда рублей до 2024 года. Эти деньги власти хотят собрать с помощью повышения утильсбора на автомобили. Тогда скидки по кредитам и лизингу для российских машин оплатят покупатели импортируемых или низко локализованных электромобилей, отмечает издание. Другим источником окажется вводимая на экологичные авто ввозная пошлина, она также приведет к удорожанию машин.

Эксперты уверены, что покупателям электрокаров необходимы более масштабные меры поддержки, которые будут уравнивать стоимость покупки электромобиля и автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Ранее предполагалось, что покупателям российских электромобилей дадут скидку в размере 25 процентов от их стоимости. Она будет распространяться на модели не дороже 2,5 миллиона рублей. Таким образом, максимальный размер скидки составит 625 тысяч рублей.