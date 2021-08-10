Москва возглавила список самых токсичных городов-миллионников

Список самых опасных городов-миллионников России по содержанию высокотоксичных выбросов в воздухе от транспорта и промышленных предприятий возглавила Москва. В антирейтинг также попали крупнейшие промышленные центры страны. Собранные со спутника данные за 2019 и 2020 год представила консалтинговая компания КБ «Стрелка».

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Аналитики создали карты загрязнений городов опасным антропогенным газом диоксидом азота, который вырабатывается при сжигании бензина, угля. Токсичное вещество способно вызывать обструктивную болезнь легких, астму. Опаснее всего газ становится в жаркую погоду. На снимках и видео видно, как над различными территориями России специальные датчики зафиксировали масштабные выбросы NO2. Облака газа для наглядности подсвечены ярко-фиолетовым цветом, что соответствует высокому уровню концентрации токсичных веществ в атмосфере.

Самыми страдающими от NO2 оказались Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Все перечисленные города участвуют в федеральной программе «Чистый воздух», которая направлена на модернизацию заводов, системы общественного транспорта. Москва лидирует в списке самых загрязненных диоксидом азота городов-миллионников.

Данные со спутника показали, что крупным городам страны, которые не отличаются развитой промышленностью, также нужны программы по снижению вредных выбросов. В мерах по очищению воздуха от диоксида азота нуждаются Санкт-Петербург, Краснодар, Новороссийск, Тольятти, Ростов-на-Дону, Новосибирск, сообщают аналитики.

«Во-первых, нужно развивать пешеходную и велосипедную инфраструктуру, общественный транспорт. Горожанам должно быть комфортно не только во время поездки, но и по дороге на остановку. Во-вторых, необходимо сократить количество заторов и в целом автомобильный поток в городах. Дополнительной мерой по оздоровлению мегаполисов может быть электрификация автопарков. Каршеринг и сервисы такси должны переходить на электрокары. Этот процесс, безусловно, должен идти параллельно с развитием зарядной инфраструктуры», — резюмировал директор проектов и эксперт по транспортному планированию КБ «Стрелка» Илья Чистяков.

В мае был назван самый экологически чистый город мира. Им стала столица Австралии Канберра, заключили специалисты британской службы сравнения цен Uswitch. В тройку наиболее благоприятных по состоянию воздуха вошли Мадрид (Испания) и Брисбен (Австралия). По данным из отчета межправительственной группы по изменению климата ООН (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC), Москва стала одним из городов мира, которые стремительнее остальных движутся к глобальному потеплению. За последние семь десятилетий изменение среднегодовой температуры в российской столице достигло одного градуса.