Названы регионы России с самыми грязными сточными водами

Росприроднадзор назвал регионы России, где отсутствует очистка сточных вод. Самыми неочищенными оказались стоки в Крыму. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Светлану Радионову.

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В списке оказались пять регионов, где «практически в полном объеме отсутствует» очистка сбросов предприятий, ливневых и промышленных канализаций, канализаций ЖКХ. Помимо Крыма, грязными стоки сбрасывают в окружающую среду в Севастополе, Дагестане, Приморском крае и Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, менее одного процента стоков очищают в 13 субъектах. В 20 субъектах процент очистки сбросов не превышает 10 процентов.

Радионова отметила, что очистные системы в стране требуют модернизации. Предприятия не должны использовать водный объект, если он «уже загрязнен выше по течению». Однако компании пренебрегают правилом. «Им гораздо легче платить за сверхнорматив, чем строить у себя очистные сооружения. Это ведет к повторному загрязнению, и мы будем иметь все худшее и худшее качество водного объекта», — пояснила глава Росприроднадзора.

Ранее председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин оценил, в каком состоянии находится коммунальная инфраструктура России. Износ ЖКХ оказался на уровне 60-70 процентов. На модернизацию системы в стране выделили 150 миллиардов рублей.