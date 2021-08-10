В России оценили износ ЖКХ

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин дал оценку состоянию коммунальной инфраструктуры России. Жилищно-коммунальное хозяйство оказалось изношено на 60-70 процентов, сообщает ТАСС.

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Степашин провел в Екатеринбурге совещание, по итогам которого заявил об «абсолютном износе инфраструктуры». Он привел в пример некоторые ЖКХ, трубы в которых существуют с советских времен, а объекты начали гнить. На модернизацию системы, включая водопроводы, очистные сооружения и канализации, через фонд выделили 150 миллиардов рублей, регионы могут подать заявку на финансирование.

По словам Степашина, на данный момент в Свердловской области фонд работает над двумя коммунальными объектами. В городе Верхняя Тура специалисты занимаются модернизацией очистных сооружений.

О проблеме системы ЖКХ в июне 2021 года высказался президент России Владимир Путин. Он рассказал о средствах, выделенных на модернизацию системы ЖКХ, отметив, что подобная мера позволит обеспечить поступление чистой воды в дома жителей.