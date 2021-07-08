Курорты Крыма оказались в опасности из-за проблем с канализацией

Износ очистных сооружений и проблемы с канализацией представляют опасность для развития курортной среды в Крыму. Об этом полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов сообщил на совещании по вопросам национальной безопасности в макрорегионе, передает ТАСС.

Полпред заявил, что для совершенствования туристической среды на полуострове требуется срочно привести в порядок очистные сооружения. Чиновник подчеркнул, что изношенное оборудование инфраструктуры ЖКХ влечет за собой не только ущерб населению и отдыхающим, но и природе.

«Без развития водоканализационного хозяйства Азово-Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма дальнейшая эксплуатация имеющейся инфраструктуры грозит экологической катастрофой и является препятствием для развития курортов. Нужно разработать отдельный целевой проект или инициативу в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" с финансированием из бюджета», — пояснил Устинов.

В 2020 году россиянка, отдыхавшая в Крыму, назвала полуостров огромной канализацией. Женщина рассказала в своем блоге о том, что побережье сильно загрязнено, а рядом с некоторыми пляжами идет открытый сброс сточных вод, от которых распространяется неприятный запах. Издание Baza составило карту грязнейших локаций Крыма из-за слива в водоемы нечистот из ливневок и канализации. В список самых «фекальных» мест отдыха из-за старых очистных сооружений попали курорты Севастополя и Балаклавы.

