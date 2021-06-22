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В Крыму начали закрывать ночные клубы из-за коронавируса

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Ялте и еще четырех районах Крыма из-за коронавируса начнут закрывать ночные клубы и отменят выпускные. Об этом сообщается на официальном портале регионального правительства.

Запрет на «оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий, дискотек, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, проведение выпускных вечеров» распространяется на Симферополь, Симферопольский район, Ялту и Алушту.

Согласно новым ограничениям, заполняемость кинозалов и театров в этих районах не должна превышать 50 процентов, а руководителям организаций, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и экскурсий, рекомендовано привить всех сотрудников. Также в выходные и праздники будут закрыты развлекательные центры, рестораны с 23:00 до 08:00 могут работать только на вынос.

Ранее с предложением ужесточить ограничения в регионе в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом выступила главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

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