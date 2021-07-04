В Госдуме предложили компенсировать расходы россиян на ЖКХ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин предложил возмещать расходы россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом парламентарий заявил в разговоре с URA.RU.

Депутат видит два способа компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг. Первый — упрощение меры соцподдержки в виде прямых выплат от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ. Второй — снижение регионами тарифов, как это было сделано в Тыве.

«Если за счет федерального бюджета просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы, это будет проще и понятнее. Они должны будут бюджету обосновать. Не людям, с которых они сейчас собирают средства, и которые не разбираются, куда уходят деньги. А вот правительство будет строго смотреть за этим», — пояснил Ионин.

Ранее председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская назвала способ снизить суммы в счетах за квартиру. Россияне могут самостоятельно определять размер взносов за жилищные услуги на общих собраниях собственников. Как отметила парламентарий, собственники на общем собрании определяют размер платы за некоторые услуги. Это, в частности, плата за управление домом, содержание общего имущества, текущий ремонт, обслуживание лифтов, уборку, уход за зелеными насаждениями и так далее.

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