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Назван способ снизить платежи за квартиру

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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Россияне могут самостоятельно определять размер взносов за жилищные услуги на общих собраниях собственников. Этот способ снизить суммы в счетах за квартиру назвала URA.RU председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Как отметила парламентарий, собственники на общем собрании определяют размер платы за некоторые услуги. Это, в частности, плата за управление домом, содержание общего имущества, текущий ремонт, обслуживание лифтов, уборку, уход за зелеными насаждениями и так далее.

«Есть возможность сэкономить, но только не за счет того, чтобы в плохом состоянии жилищный фонд находился. Самим жителям это не понравится», — заявила Хованская.

Ранее, в июне, стало известно, что в Центробанке поддерживают инициативу об отмене комиссий для граждан за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). При этом нужно определить, кто возьмет на себя эти затраты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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