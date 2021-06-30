Путин пообещал россиянам чистую воду

Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой в дома россиян поступает грязная вода, и пообещал обеспечить поступление чистой воды за счет модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). О проблеме он высказался во время прямой линии, трансляция ведется на YouTube.

Грязная вода в домах россиян и «все проблемы подобного рода» объясняются тем, что местные, муниципальные, региональные власти стараются не принимать решений о повышении тарифов на услуги ЖКХ, потому что покупательская способность граждан в период пандемии снизилась, отметил Путин. «Местные власти сдерживают рост тарифов, отсюда недофинансирование самой отрасли, несвоевременные ремонты, несвоевременная замена труб. Очень сложно организовать инвестиционный процесс, потому что он становится непривлекательным», — сказал президент.

Именно поэтому, сообщил Путин, планируется направить на модернизацию системы ЖКХ около 150 миллиардов рублей напрямую из фонда национального благосостояния. Кроме того, на эти цели будет потрачено 150 миллиардов через институт развития «Дом.рф». «500 миллиардов в целом на инфраструктуру, все это источники, из которых можно и должно и будут решаться проблемы подобного рода», — заявил президент.

Он добавил, что регионы должны своевременно готовить предложения по обновлению системы ЖКХ, «выходить в правительство и защищать свои предложения».

В октябре 2020-го стало известно, что направление «Чистая вода» будет перенесено из состава национального проекта «Экология» в мероприятия нацпроекта «Жилье и городская среда». При этом работа над реализацией федерального проекта будет продолжена в прежнем объеме.

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