В Госдуме ответили на сравнение российской армии с «Запорожцем»

Сравнение российской армии с «Запорожцем» демонстрирует безграмотность. Таким образом депутат Госдумы Михаил Шеремет ответил на слова капитана первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табаха украинским СМИ, сообщает РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что «Запорожец» — украинский, а не российский автомобиль. «Россия славится своими КамАЗами и машинами Aurus», — сказал он. Комментируя сравнение сил НАТО с Tesla, Шеремет заявил, что это «дорогостоящая, но абсолютно ненадежная машина».

Во-вторых, продолжил Шеремет, российские вооруженные силы сегодня представляют собой «настоящий сплав передовых технологий, духа и профессионализма» и несут службу с целью защиты своей территории и миротворчества. НАТО же олицетворяет напыщенность и агрессию, а служат там только за деньги, считает парламентарий.

Ранее капитан Гарри Табах в интервью украинским СМИ сравнил армию России с «Запорожцем», а силы НАТО с Tesla, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма. По словам бывшего военного, пограничные катера РФ просто не смогли догнать корабль, поскольку из-за санкций лишились поставок качественных немецких двигателей и работают на дешевых китайских.

Табах также заявил, что у России нет высоких технологий и профессионализма, а большая часть российского вооружения состоит из западных компонентов.

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