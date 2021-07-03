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В Госдуме предложили реформы школьного образования

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России необходимо провести реформы школьного образования, которые помогут школьникам определиться с будущей профессией и после девятого класса сосредоточиться только на ней. С таким предложением выступил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев в разговоре с URA.RU.

По мнению депутата, после девятого класса нужно устраивать тестирование на профориентацию для определения предметов, необходимых для будущего поступления в университет. Остальные предметы можно изучать без выставления оценок.

«Такие предметы следует предлагать изучать максимально тщательно и подробно, а те, которые не попадают под интересы того или иного ученика, изучать в информативном формате без проведения контроля знаний, но при этом контролировать посещаемость», — рассказал Зайцев.

Парламентарий также заявил о перегруженности школьной программы. На его взгляд, у школьников не хватает времени на собственное развитие и поиск призвания, так как в школе непрерывно идет контроль знаний по всем предметам.

Ранее депутат Госдумы Михаил Берулава предложил отменить тестовый формат ЕГЭ по гуманитарным предметам и заменить его устным экзаменом. «Чтобы проверить знания по таким предметам, как литература, иностранный язык, история, надо побеседовать с человеком», — отметил он.

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