Россиянка набрала наивысший балл на ЕГЭ за два года до сдачи

Жительница Екатеринбурга набрала максимальное количество баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) на два года раньше положенного срока сдачи. Об этом сообщает «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

Студентка Дарья Епанешникова рассказала, что решила перестраховаться и заранее сдать ЕГЭ по литературе и русскому языку, несмотря на то, что ей осталось учиться в Свердловском художественном училище имени Шадра еще два года. Отмечается, что девушке необходимо сдать экзамены в 2023 году для поступления в университет в Санкт-Петербурге.

Согласно материалу, в течение года россиянка несколько раз в неделю посещала подготовительные курсы по упомянутым предметам. В конечном счете она получила наивысший общий балл за оба предмета. Известно, что срок годности ЕГЭ равен пяти годам, поэтому девушка сможет использовать полученные баллы для поступления в ВУЗ.

«Я решила лучше сдать все сразу, успокоиться, положить результаты на полочку и потом с этими баллами поступать в вуз», — пояснила Епанешникова и добавила, что не сомневалась, что получит как минимум 90 баллов.

В июле выпускникам школ в Дагестане, которые сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, заплатят по 100 тысяч рублей. В региональном министерстве образования и науки уточнили, что в 2021 году ЕГЭ на 100 баллов по разным дисциплинам сдали 49 человек.