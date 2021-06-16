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Депутат Госдумы предложил отменить ЕГЭ по гуманитарным предметам

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Фото: Сергей Киселев/ АГН «Москва»

Депутат Госдумы Михаил Берулава предложил отменить тестовый формат ЕГЭ по гуманитарным предметам и заменить его устным экзаменом. Этим мнением он поделился в беседе с URA.RU.

По словам парламентария, необходимо совершенствовать вступительные испытания, единый госэкзамен и так далее. «Чтобы проверить знания по таким предметам, как литература, иностранный язык, история, надо побеседовать с человеком», — отметил он.

Берулава добавил, что в тестовой форме результаты экзаменов сложно оценить. Депутат заявил, что в этом направлении работает не только Госдума, но и Министерство просвещения, и нужно еще немного времени, чтобы «все устаканилось».

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов высказался о планах заменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), отметив, что министерство готово рассмотреть альтернативные механизмы оценки знаний школьников. Он отметил, что намерений о замене этой формы контроля знаний пока нет.

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