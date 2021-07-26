Россия потратит 400 миллиардов рублей на цифровизацию ЖКХ

Цифровизация строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России обойдется в 393 миллиарда рублей, деньги будут потрачены до 2030 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы Минстроя.

Большая часть этой суммы — 375 миллиардов — будет направлена на цифровизацию ЖКХ. Источник издания в правительстве сообщил, что соответствующую стратегию уже утвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В Минстрое не подтвердили и не опровергли подлинность этой информации.

Деньги планируется потратить на четыре основных проекта: «Новый умный дом» (система по управлению многоквартирными домами с использованием технологий интернета вещей), «Решаем вместе» (технология учета общественного мнения при определении приоритетов развития объектов городского хозяйства), «Строим в один клик» (система электронного документооборота между застройщиками и Минстроем) и «Цифровая инфраструктура ЖКХ».

Последний проект предусматривает внедрение типовых систем управления ресурсами. Так, данные о состоянии водоканала, теплоснабжения, городского освещения и прочие будут в реальном времени передаваться в единую государственную информационную систему. Для этого планируется использовать интеллектуальные приборы учета, умные датчики, системы контроля зданий.

В правительстве полагают, что анализ данных о состоянии сетей снизит аварийность коммунальной инфраструктуры и повысит срок ее службы. Финансировать проект будут за счет управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, бюджетные средства тратить не планируется.

Ранее председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская назвала способ снизить платежи за квартиру. По ее словам, россияне могут самостоятельно определять размер взносов за жилищные услуги на общих собраниях собственников.