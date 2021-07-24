Расходы россиян на ЖКХ выросли

Расходы россиян на оплату услуг ЖКХ в первом полугодии 2021 года выросли, сумма среднего чека возросла на 11 процентов и составила 3 459 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт», проведенное на основе данных о тратах своих клиентов.

Наибольшая средняя сумма платежа за коммунальные услуги в мобильном приложении кредитной организации в первом полугодии зафиксирована в Тюмени (4 446 рублей), Москве (3 518 рублей) и Санкт-Петербурге (3 002 рубля).

В банке отметили, что средний чек за «коммуналку» мог вырасти по нескольким причинам. Во-первых, в прошлом году россияне провели локдаун на удаленной работе на дачах и в загородных домах, сократив тем самым потребление воды и электричества. Во-вторых, влияние мог оказать введенный на фоне пандемии в апреле 2020 года запрет поставщикам услуг требовать от потребителей уплату пени и штрафов за просрочку платежей. Также зима в 2020 году была теплее, чем в 2021-м, что позволило россиянам сэкономить на оплате за отопление.

Ранее россияне раскрыли свои ежемесячные расходы на еду. Так, более 60 процентов опрошенных тратят на продукты питания около половины ежемесячного дохода. Почти весь заработок уходит на еду у 16 процентов опрошенных, а у 14,8 процента — примерно треть. Не более пятой части своих доходов отдают за продукты 8,8 процентов участников исследования.