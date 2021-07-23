Россияне стали активнее тратить деньги за рубежом

Россияне стали увеличивать расходы за рубежом в последний месяц, свидетельствует статистика транзакций по картам банка ВТБ, которую привели в кредитном учреждении. За прошедшие четыре недели клиенты ВТБ на 36 процентов активнее тратили деньги за рубежом, чем в предшествующем месяце. Объем расходов достиг 2,4 миллиарда рублей.

В основном такой прирост обусловлен возобновлением перелетов на курорты Турции, заметили в банке. За месяц клиенты ВТБ потратили в этой стране 357 миллионов рублей, что почти в шесть раз больше по сравнению с предшествующими четырьмя неделями. Однако побить показатели, которые фиксировались до пандемии, пока не удалось, в 2019 году значения в аналогичном периоде были выше на 21 процент.

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Еще одним лидером по наращиванию трат россиян стала Болгария. Там оборот по картам клиентов ВТБ вырос в три раза до 28 миллионов рублей. В два с половиной раза возросли расходы в других популярных туристических странах — Хорватии и Греции. В полтора раза увеличились траты в Италии, на 12 процентов — на Кипре. При этом Хорватия и Кипр оказались даже более востребованы, чем до коронавирусного кризиса: оборот вырос на 6 и 21 процент соответственно.

По итогам первого полугодия траты по картам клиентов ВТБ за рубежом составили 11,5 миллиарда рублей, это на 8 процентов ниже, чем в аналогичный период 2020 и на 60 процентов ниже, чем в первые шесть месяцев допандемийного 2019 года. По объему транзакций за период вошли ОАЭ (2,6 миллиарда рублей), Мальдивы (1,1 миллиарда), Турция (810 миллионов), Италия (757 миллионов), Белоруссия (679 миллионов), США (627 миллионов), Испания (581 миллионов), Кипр (503 миллиона), Великобритания (423 миллиона), Франция (299 миллионов).

В феврале в банке подсчитали, что иностранные граждане с начала года, в свою очередь, также стали вновь тратить деньги в России, восстанавливая объемы расходов по сравнению с прошлым годом. В январе банк отметил 11-процентный рост на годовом уровне, совокупные траты достигли 2,4 миллиарда рублей.