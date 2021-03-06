Банки вручили россиянам рекордное количество карт

В 2020 году, на фоне пандемии коронавируса, российские банки выдали 19,2 миллиона расчетных и кредитных карт. Это максимум с 2014 года, когда Центробанк начал вести статистику по новой методологии, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Данные до этого времени считались другим образом, поэтому сравнивать напрямую их нельзя. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году — 16,6 миллиона карт.

Совокупное количество выпущенных банковских карт в России за все время превысило 300 миллионов. Но рекордная скорость, с которой банки вручают карты, не приводит к аналогичному росту числа тех из них, что активно используются. За год оно выросло только на 6,3 процента, до 209,4 миллиона. Операций по остальным не проводятся, они только числятся на балансе.

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Как отметил директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин, кредитные организации все чаще выдают карту в дополнение к любому продукту, даже если та не нужна клиенту. В комментарии РБК он пояснил, что на фоне кризиса потребители могли не спешить использовать кредитки с высокой процентной ставкой.

В свою очередь глава правления Национального платежного совета Алма Обаева заметила, что обязательный переход бюджетников на карты «Мир» продолжается, а банки все охотнее выпускают карточные продукты для подростков и молодежи. Кроме того, у многих пользователей сформировалась привычка открывать несколько карт с разными условиями. Повлиять могла и пандемия, в которой часто говорилось об опасности использования наличных денег.

Что касается активных карт, то глава департамента платежных карт ПСБ Александр Петров напомнил о разрешении Центробанка продлевать их сроки действия с марта по июнь 2020 года. По его словам, нередко новые карты выпускались, но их даже не забирали из офисов и в итоге не активировали. Кроме того, из-за экономической ситуации россияне могли перестать пользоваться некоторыми карточными продуктами, сократив количество трат.

Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитало, что в январе 2021 года выдача кредитных карт гражданам упали вдвое по сравнению с декабрем 2020 года.