Выдачи кредитных карт в России упали вдвое

В России в минувшем январе выдачи кредитных карт гражданам упали вдвое по сравнению с декабрем 2020 года. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что в общей сложности за первый месяц года было выдано порядка 578 тысяч кредиток. Это на 45 процентов меньше, чем в декабре 2020-го и на 17 процентов меньше, чем в январе прошлого года. При этом общий объем выдаваемых средств также за месяц упал на 43 процента — до 37,7 миллиарда рублей.

«Снижение выдачи кредитных карт в январе обусловлено двумя основными факторами: в первую очередь, сезонностью, а во вторую — консервативными подходами кредиторов», — пояснил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. По его словам, в январе российские банки одобрили всего 28 процентов заявок на кредитки, доведя этот показатель до многолетнего минимума.

Ранее в феврале россиянам раскрыли самые популярные виды мошенничества с банковскими картами. Отмечалось, что большинство случаев мошенничества связаны с различными инструментами социальной инженерии.