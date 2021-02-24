Россиянин отсудил компенсацию у банка за запросы кредитной истории

Житель Кемеровской области отсудил компенсацию у банка, который более десяти раз незаконно запрашивал его кредитную историю. Об этом случае пишет «Российская газета».

Россиянин обратился в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка. Там он узнал, что кредитно-финансовая организация запрашивала без его согласия информацию о нем больше десяти раз.

В заявках обозначались такие цели, как «просмотр счета», «потребительский кредит» и «кредитная карта». Проверка подтвердила факты таких запросов. При этом проверяющим сообщили, что запросы от банка были сформированы не намеренно, а якобы «в результате технического сбоя». Тем не менее, в действиях финансовой организации усмотрели признаки административного правонарушения.

Мужчина обратился в суд с требованием возместить моральный вред в размере 47,5 тысячи рублей. В результате банк обязали выплатить истцу пять тысяч рублей. Кроме того, кредитную организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский раскрыл россиянам способ узнать, оформлены ли на них чужие кредиты. Он напомнил, что, согласно действующему законодательству, россиянин имеет право получить выписку из БКИ бесплатно. Если в выписке и обнаружен чужой кредит, следует сразу же обратиться в полицию.