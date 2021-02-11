Иностранцы потянулись тратить деньги в России

С начала 2021 года траты иностранных граждан в России начали восстанавливаться по сравнению с прошлым годом. ВТБ фиксирует даже рост расходов от января к январю. По словам представителя банка, за год он составил 11 процентов, совокупные траты достигли 2,4 миллиарда рублей, пишет РБК.

Вице-президент банка Алексей Киричек объясняет статистику возвращением в страну иностранных студентов, сотрудников компаний и трудовых мигрантов. При этом они чаще выбирают банковскую карту для оплаты, а не для снятия наличных.

Сбербанк фиксирует падение с января по январь на 15 процентов, однако на максимуме, в апреле прошлого года, обвал достигал 74 процентов. Кроме того, расходы граждан из отдельных стран и в ряде категорий резко выросли.

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Например, жители стран СНГ потратили в российских магазинах на одежду и обувь на 88 процентов больше, чем годом ранее. Профессор Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов считает, что на фоне обвала рубля, который потерял больше других валют, приезжие из соседних стран идут в магазины за дешевыми товарами.

Другие данные у пятого по величине банка-эквайера страны «Русский стандарт», который фиксирует двукратное снижение расходов относительно первого месяца прошлого года. Однако расходы на операции с ценными бумагами и брокерскими счетами выросли в 237 раз, покупки в «специализированных розничных магазинах» — в 58 раз, в категории «детская одежда и товары для детей» расходы увеличились десятикратно, а магазинах электроники — в четыре раза.

По данным ВТБ, хуже других восстанавливаются траты с китайских карт, хотя в первом квартале 2019 года граждане КНР стали лидерами по покупкам в России. Сбербанк указывает, что падение до сих пор составляет 82 процента.

Ранее сообщалось, что в декабре российские банки рекордно увеличили выдачу валютных кредитов иностранным компаниям, до максимума с октября 2018 года. Сумма займов для нерезидентов выросла на 3,69 миллиарда долларов.