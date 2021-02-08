Российские банки дали иностранцам рекордное количество кредитов

Российские банки в декабре рекордно увеличили выдачу валютных кредитов иностранным компаниям (до максимума с октября 2018 года). Параллельно росли их валютные депозиты, пишет РБК.

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Количество выданных ссуд нерезидентам выросло на 3,69 миллиарда долларов (или на 7,7 процента). Рублевые кредиты компаниям, наоборот, сократились на 237,6 миллиарда рублей (на 0,7 процента). Активнее всего банки давали иностранцам в долг на срок свыше трех лет.

Увеличивались и депозиты. Приток средств на счета клиентов может объясняться получением авансов по поставкам нефти, поступлением денег от продажи десятипроцентной доли ООО «Восток Ойл» нефтетрейдинговой компании Trafigura и «наращиванием валютных активов компаниями и физлицами на фоне усиления риска санкций», отмечают эксперты.

Ранее стало известно, что число неплательщиков по займам в России за прошедший год увеличилось на 2,4 миллиона человек. Судебные приставы работали над 12,9 миллиона дел о взыскании задолженности с граждан в пользу банков.

В феврале в России предложили ввести новый вид кредитов — ссуда на судебные расходы. Такой законопроект в настоящее время изучают в Совете Федерации.