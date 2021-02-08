В России стало больше злостных неплательщиков по займам

Число неплательщиков по займам в России за прошедший год увеличилось на 2,4 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передает газета «Известия».

Согласно данным, судебные приставы работали над 12,9 миллионами дел о взыскании задолженности с граждан в пользу банков в 2020 году. Годом ранее таких дел было на 2,4 миллиона меньше. При этом общая сумма долгов россиян увеличилась с 2,6 миллиардов до 2,7 миллиардов рублей.

Как объяснил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, увеличение числа производств произошло за счет тех, кто перестал платить по займам еще в 2019 году. По его словам, кредиторы и граждане стали чаще обращаться по этому поводу в суд, первые — для взыскания долгов, а вторые — в надежде избавиться от задолженностей.

По данным Центробанка, в прошлом году прирост потребительских кредитов в России снизился по сравнению с 2019-м (20,9 процентов) и составил 9,2 процента. При этом ухудшения качества выдаваемых займов не произошло. Доля просрочки дольше трех месяцев выросла с 7,5 процентов до девяти, что является критичным, подчеркнули там.

Кроме того, к концу прошлого года долговая нагрузка по потребительским кредитам сохранилась на том же уровне, что и в начале года — 61 процент, а по ипотеке этот показатель уменьшился с 60 до 56 процентов.