Финансист раскрыл россиянам способы накопить денег «на черный день»

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский раскрыл россиянам способы накопить денег «на черный день». Он рассказал агентству «Прайм», какие статьи расходов можно исключить.

По словам финансиста, иногда человек из-за отсутствия финансовой дисциплины теряет тысячи, а то и десятки тысяч рублей ежегодно или даже ежемесячно. Оптимальный запас денежных средств «на черный день» на счетах или наличными должен составлять от трех месяцев до года заработка либо расходной части бюджета, заверил он.

Кричевский напомнил, что тот же кофе по дороге на работу можно заменить на домашний, что жителям столицы сэкономит минимум пару тысяч. Также он посоветовал готовить обеды дома заранее. «После этого стоит разобраться с кредитными картами и кредитами — по большому счету, в их использовании нет ничего плохого, но пользоваться ими нужно с умом, то есть так, чтобы или совсем не платить проценты и получать бонусы или кешбэк за использование, либо чтобы переплата была максимально скромной», — предупредил финансист.

Кроме этого, стоит отказаться от импульсивных покупок в долг. Кричевский сказал, что за несколько лет эти методы помогут сформировать определенную подушку безопасности и сделать задел на будущее.

Ранее в июле эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал россиянам необходимую для хранения дома сумму. По его словам, в идеале размер такой заначки должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи.

Ранее россиянам раскрыли сроки для накопления одного миллиона рублей: жителям большинства регионов потребуется более 20 лет. Быстрее всего миллион можно собрать на Чукотке (7,8 года), в Ямало-Ненецком автономном округе (8,6 года) и Ненецком автономном округе (9,8 года).