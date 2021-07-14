Российские банки решили «отобрать хлеб» у микрофинансовых организаций

Российский банки решили освоить выдачу микрозаймов, отобрав тем самым «хлеб» у микрофинансовых организаций, пишет «Коммерсантъ».

Все больше крупных банков предлагают клиентам займы до зарплаты (до 30 тысяч рублей). В мае этого года Сбербанк запустил сервис «Деньги до зарплаты», им воспользовались более 100 тысяч человек, общая сумма выдач превысила один миллиард рублей. Аналогичные программы появились и у других банков.

«Из-за разного фондирования банки могут предложить меньшую ставку по собственным аналогам краткосрочных займов, однако здесь объективно не может быть большого проникновения в клиентскую базу МФО. Аппетиты к риску у банков очень ограниченны», — считает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Банки могут забрать лишь «лучших заемщиков», подчеркнул эксперт.

В июне российские банки выдали рекордное количество кредитов наличными — 1,7 миллиона. Это на 53 процента больше, чем в том же месяце в прошлом году. Это является абсолютным рекордом за всю историю банковского сектора страны с 1991 года.

За первое полугодие 2021 года россияне набрали почти девять миллионов потребительских кредитов, что на 44 процента больше по сравнению с тем же периодом в прошлом году. В лидерах по темпам роста количества выданных кредитов — Омская и Волгоградская области (плюс 11 процентов), а также Ставропольский край (плюс 12 процентов).