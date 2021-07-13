Россияне набрали рекордное количество кредитов

В июне российские банки выдали рекордное количество кредитов наличными — 1,7 миллиона. Это на 53 процента больше, чем в том же месяце в прошлом году, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, которое располагает информацией почти обо всех заемщиках в России, это является абсолютным рекордом за всю историю банковского сектора страны с 1991 года. По сравнению с маем число кредитов выросло на восемь процентов, что обусловлено в том числе длинными праздниками в прошлом месяце. Рост на годовом уровне объясняется тем, что в 2020 году рынок только начал восстанавливаться после снятия коронавирусных ограничений.

За первое полугодие 2021 года россияне набрали почти девять миллионов потребительских кредитов, что на 44 процента больше по сравнению с тем же периодом в прошлом году. В лидерах по темпам роста количества выданных кредитов — Омская и Волгоградская области (плюс 11 процентов), а также Ставропольский край (плюс 12 процентов). В Москве банки выдали на шесть процентов кредитов больше.

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович заметил, что рекорды в июне объясняются сразу рядом факторов. «Во-первых, банки на фоне роста ключевой ставки стремятся нарастить кредитный портфель до того, как привлечение средств станет для них самих еще дороже. Во-вторых, решение ЦБ повысить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам простимулировало банки увеличить выдачу кредитов до этой даты», — сказал он. Влияние, по словам Александровича, оказал и сезонный фактор: летом спрос выше, чем весной, поскольку люди готовятся к отпускам.

О рекордах в выдаче кредитов наличными ранее сообщили и в компании Frank RG. В июне россияне набрали займов на рекордную сумму в 622,9 миллиарда рублей. Всего розничных кредитов россияне набрали тогда почти на 1,3 триллиона рублей, что практически совпадает с апрельским рекордом.

По подсчетам специалистов Общероссийского народного фронта (ОНФ), в 2020 году задолженность россиян по кредитам увеличилась на 13,4 процента и достигла также рекордных 19,92 триллиона рублей.