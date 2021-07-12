Экономист назвал россиянам необходимую для хранения дома сумму

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал россиянам необходимую для хранения дома сумму. Он рассказал агентству «Прайм», что речь идет о неприкосновенном запасе, которым можно пользоваться только в экстренных случаях.

«Размер такой "заначки", в идеале, должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи. Разумеется, в пандемию и период после серьезных потрясений довольно сложно скопить такую сумму, поэтому вполне достаточным будет и доходная/расходная часть за три-шесть месяцев», — отметил экономист.

По его словам, лучше хранить деньги в разных валютах с большей частью рублей. Он предложил на каждые отложенные 100 рублей покупать один евро и один доллар, чтобы уберечь деньги от девальвации и отчасти от инфляции.

Ранее россиянам раскрыли сроки для накопления одного миллиона рублей: жителям большинства регионов потребуется более 20 лет. Быстрее всего миллион можно собрать на Чукотке (7,8 года), в Ямало-Ненецком автономном округе (8,6 года) и Ненецком автономном округе (9,8 года).

В апреле Росстат опубликовал данные о реальных располагаемых доходах россиян по итогам первого квартала 2021 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года они упали на 3,6 процента, а по сравнению с четвертым кварталом 2020-го — на 26,7 процента.