Россиянам раскрыли сроки для накопления одного миллиона рублей: жителям большинства регионов потребуется более 20 лет. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости, основанное на данных Росстата.

Быстрее всего миллион можно собрать на Чукотке (7,8 года), в Ямало-Ненецком автономном округе (8,6 года) и Ненецком автономном округе (9,8 года).

Эксперты агентства составили соответствующий рейтинг, основной показатель которого — количество лет, необходимых для накопления этой суммы работником со среднестатистической зарплатой. Специалисты отметили, что лидерство трех регионов определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях, компенсирующими суровые условия жизни.

Четвертую строчку рейтинга заняла Магаданская область, где срок накопления миллиона рублей составляет 9,8 года, как и в НАО. Москва замкнула топ-5 с результатом 11 лет. В десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, где один миллион рублей придется копить 11 лет и 3 месяца, Камчатский край (11,4 года), Сахалинская область (11,5 года), Якутия (11,8 года) и Мурманская область (13,4 года).

При этом дольше всего будут копить жители Карачаево-Черкесии (24,1 года), Северной Осетии (24,3 года) и Кабардино-Балкарии (24,7 года). «В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 регионах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет, таким образом, в большинстве регионов миллион рублей нужно копить более 20 лет», — говорится в материалах исследования.

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