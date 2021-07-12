Пенсионные фонды заинтересовались деньгами мертвых россиян

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) запросили у банков информацию о наличии перечисленных ими средств на счетах умерших получателей, пишет «Коммерсантъ» по ссылкой на письмо Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) в адрес Ассоциации банков России (АБР). НПФ обеспокоены переплатами и заинтересованы в том, чтобы упростить доступ к деньгам мертвых клиентов.

Раньше у фондов не было информации о смерти граждан, и до 2019 года они ежегодно выплачивали лишние средства в объеме до 900 миллионов рублей. Им приходилось обращаться в государственные ведомства или пытаться связаться с самими гражданами и их семьями. Сейчас, с июля 2019 года, у НПФ есть доступ к данным системы ЗАГС, но проблема сохраняется, хотя и в меньших масштабах.

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Только по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) переплаты в 2020 году могли достигнуть более чем 70 миллионов рублей, и потери, по словам гендиректора НПФ «Альянс» Аркадия Недбая, приходится компенсировать за счет собственного капитала фондов.

Сейчас фондам приходится в судебном порядке возвращать те деньги, которые со счетов умерших успевают по доверенности снять их родственники, и на эту работу тоже тратятся деньги, говорит заместитель гендиректора НПФ «Благосостояние» Иван Волков. Поэтому теперь фонды обратились к банкам, что должно существенно сократить путь «поиска и возврата незаконно полученных средств», объяснил он.

Представитель НПФ не видит в этом нарушения банковской тайны, но в АБР с этим не согласны. Там считают, что требования фондов закону не соответствуют. Сейчас ассоциация обсуждает с Министерством финансов, Федеральной налоговой службой и Центральным банком России вопрос информационного обмена между Единым госреестром ЗАГС и банками.

В конце июня стало известно, что негосударственные пенсионные фонды приняли участие в разработке новой пенсионной реформы. Проектом занимался Центробанк, нововведения должны стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии. Предполагается, что нынешняя накопительная часть пенсий будет трансформирована в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), в дополнение к уже существующему подобному механизму.