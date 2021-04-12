Россиянки стали тратить меньше денег на красоту

Жительницы России стали тратить меньше денег на внешность. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Аналитики проанализировали, какие суммы россиянки расходовали в сегменте «красота» в первом квартале 2021 года, и сравнили их с аналогичными показателями первого квартала 2020 года.

Выяснилось, что женщины уменьшили траты на покупку косметики и походы в салоны красоты на 2,6 процента по сравнению с прошлым годом — средний чек составил 2871 рубль. В то же время мужчины реже совершают банковские операции в сегменте «красота», однако суммы их покупок выше, чем у россиянок — в среднем они тратят 4525 рублей.

Таким образом стало известно, что женщины расходуют деньги на красоту чаще, чем мужчины. При этом россияне тратят большие суммы во время шопинга в данной категории.

Кроме того, эксперты отмечают, что в общей сложности жители России стали реже тратить деньги на красоту. Согласно отчету, в начале 2021 года сумма среднего чек снизилась на 2,8 процента в сравнении с прошлогодними показателями и достигла отметки в 3350 рублей.

В марте появилась информация о том, что россиянам придется дороже покупать летнюю одежду. Представители ретейлеров сообщили, что подорожание одежды, обуви и аксессуаров на российском рынке объясняется ростом стоимости материалов: с начала 2021 года цена хлопка увеличилась на 30-35 процентов, а других материалов — на 20 процентов.