Украинцы поссорились из-за оплаты ЖКХ и устроили поножовщину

Двое украинцев, проживавших вместе с женами и детьми в одном доме в Киеве, поссорились из-за оплаты счетов за ЖКХ и устроили поножовщину. Сообщение об этом появилось на сайте столичной Национальной полиции.

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По данным правоохранителей, во время ссоры один из мужчин схватил нож и нанес обидчику удар в район грудной клетки, а после вместе с женой скрылся из дома. Позже его задержали в квартире, где он пытался скрыться от правосудия. При себе у него нашли окровавленную одежду и орудие мести.

Пострадавшего 35-летнего киевлянина экстренно госпитализировали и стабилизировали его состояние. По прогнозам врачей, мужчина выживет после полученных ран. Самого нападавшего обвинили в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью. Ему может грозить до восьми лет тюрьмы.

Ранее в Киеве 27-летний украинец попытался сжечь автобус с пассажирами, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Свой поступок он объяснил усталостью от «надоевших людей» и решением «всех их убить». Из-за его действий пострадала одна женщина, остальные пассажиры серьезных травм и ожогов не получили.