Просрочка по долгам ЖКХ в России достигла рекорда с начала пандемии

Россияне просрочили рекордную сумму долга за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), обновив установленный весной прошлого года показатель: так, к концу апреля 2021 года сумма добралась до отметки в 460,8 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РБК.

Вопреки отмене моратория за несвоевременные платежи, за прошедший год показатель подскочил на шесть процентов (28 миллиардов рублей). В сравнении с аналогичным периодом в допандемийном 2019 году рост составляет 21 процент.

Указывается, что в конце апреля просрочка по ЖКХ достигла пикового значения как минимум с 2018 года, когда этот показатель начали выводить в отдельную категорию. Прежний рекорд по данному параметру был выявлен в конце мая 2020 года. Тогда размер долга оценивался в 448 миллиардов рублей.

Данные за май и июнь 2021 года пока не были представлены.

Ранее сообщалось, что Минстрой поддержал инициативу российских водоканалов, которые предложили разрешить коллекторам выбивать с физических лиц долги за коммунальные услуги. Уточнялось, что инициаторы захотели внести поправки в часть Жилищного кодекса, которая запрещает привлекать коллекторов к возврату задолженностей за услуги ЖКХ. В водоканалах отметили, что запрет способствует росту долгов коммунальных служб и осложняет процесс их работы.