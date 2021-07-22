Коллекторам захотели разрешить выбивать долги за ЖКХ

Минстрой поддержал инициативу российских водоканалов, которые предложили разрешить коллекторам выбивать с физических лиц долги за коммунальные услуги. Авторы идеи предположили, что ограничения в этой сфере приведут в увеличению задолженности. Об этом сообщается на сайте Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

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Инициаторы захотели внести поправки в часть Жилищного кодекса, которая запрещает привлекать коллекторов к возврату задолженностей за услуги ЖКХ. В водоканалах отметили, что запрет способствует росту долгов коммунальных служб и осложняет процесс их работы. В итоге ситуация может вызвать нарушения в системе очистки сточных вод, а позже приведет к «нарушению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и лишению конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду».

В качестве другого аргумента в пользу отмены запрета авторы назвали низкие затраты на реализацию проекта. По данным РАВВ, услуги коллекторов обойдутся дешевле, чем создание контролирующих подразделений на базе коммунальных служб. В противном случае появится необходимость увеличения тарифов для населения или «снижения затрат на мероприятия по реализации производственных и инвестиционных программ водоканалов». Представители водоканалов также пожаловались, что существующий порядок осложняет требование предоставлять при обращении в суд документы должников, включая СНИЛС и ИНН, так как ресурсоснабжающие компании не владеют подобными данными.

Вопрос о допуске коллекторов до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства рассматривался в январе 2020 года. На заседании рабочей группы обсудили возможность создания двух госреестров с данными о профессиональных коллекторских агентствах и информацией о других юридических лицах.