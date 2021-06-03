В правительстве рассказали о решенном вопросе с водой в Крыму

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что на данный момент вопрос с подачей воды в Крым решен. Об этом вице-премьер рассказал РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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По словам Хуснуллина, вода на полуострове подается без ограничений. «У нас с водоснабжением Крыма на сегодняшний день, я считаю, ситуация принципиально решена», — отметил вице-премьер. За полгода власти пробурили больше скважин, чем планировали изначально. В Симферополе и Севастополе, которые считаются главными потребителями в Крыму, подача воды увеличилась на 30 процентов.

Вице-премьер добавил, что принятые меры поспособствовали решению проблемы с водоснабжением. «На сегодняшний день воды хватает, но мы смотрим на перспективу с учетом того, что Крым будет развиваться, потребление будет расти. Туристы будут добавляться, жители. Сегодня объективно идет миграционный прирост в Крыму», — заявил Хуснуллин.

В мае 2021 года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил об окончании «острой фазы» с нехваткой воды на полуострове. На тот момент проблемы оставались только в Алуште. Аксенов также поделился планами построить на полуострове два новых водохранилища. По предварительной информации, их хотели разместить в Симферополе.