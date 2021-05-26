Глава Крыма увидел дно водного кризиса

Наихудший момент с обеспечением Крыма водой пройден, в будущем ситуация начнет только улучшаться. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

«Уже хуже, чем сегодня, не будет, дно кризиса мы прошли. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать», — сказал он.

По словам Аксенова, планируется, что до конца года все вопросы будут решены даже при отсутствии осадков, так как «все блокады прорваны». Он добавил, что уже удалось стабилизировать ситуацию с подачей питьевой воды в Симферополе и Ялте, где воды нет только в ночное время.

Аксенов уточнил, что самым сложным регионом в водоснабжении остаются Алушта и близлежащие села. Для разрешения ситуации разрабатывается технико-экономическое обоснование Солнечногороского водохранилища на 8 миллионов кубометров. Решение властей Украины о перекрытии воды по каналу в Крым он назвал блокадой и экоцидом.

В апреле 2014 года Украина перекрыла поставки воды из Днепра в Крым через Северо-Крымский канал, а в 2017 году в Херсонской области была возведена дамба, перекрывшая пресное водоснабжение. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на решение этой проблемы, президент Владимир Путин подчеркнул, что власти не намерены экономить на решении ситуации с водой.