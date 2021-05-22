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В Госдуме оценили условия Киева по возобновлению поставок воды в Крым

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Фото: Pixabay

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с РИА Новости оценил условия Киева по возобновлению поставок воды в Крым, которые ранее выдвинул пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

По мнению парламентария, «деоккупации», а следовательно и демилитаризации полуострова не может быть. «Каждый останется при своем — мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что», — подчеркнул он.

Бальбек также назвал «бреднями» заявление Николенко о том, что российские военные израсходовали всю воду в Крыму, и подчеркнул, что они способствуют обеспечению водоснабжения, что «не с руки признавать Киеву».

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал условие возобновления поставок воды из Днепра в Крым. По его мнению, это станет возможно после «демилитаризации и деоккупации» полуострова. При этом он заявил, что воду на полуострове потратили военные России, и подчеркнул, что Россия должна самостоятельно обеспечивать Крым водой.

В апреле 2014 года Украина перекрыла поставки воды из Днепра в Крым через Северо-Крымский канал, а в 2017 году в Херсонской области была возведена дамба, лишившая полуостров пресного водоснабжения. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на решение этой проблемы, президент Владимир Путин подчеркнул, что власти не намерены экономить на решении ситуации с водой.

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