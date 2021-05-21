В Крыму пригрозили непризнанием суверенитета США над Аляской. Об этом РИА Новости заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

По его словам, жителям полуострова безразличен законопроект Конгресса США о непризнании присоединения Крыма к России. Депутат подчеркнул, что от того, признают ли Соединенные Штаты Крым или нет, ни в России, ни на самом полуострове ничего не меняется.

Так, Фикс отметил, что в Крыму с таким же успехом могут принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской и распространить его по миру. Однако делать этого никто не будет, так как Россия очень ответственно и уважительно относится ко внутренней политике других государств, резюмировал он. Вице-спикер также посоветовал США успокоиться и поучиться у Москвы политике невмешательства во внутренние дела.

Ранее комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США поддержал так называемый «Закон о непризнании аннексии Крыма». Законопроект запрещает федеральным министерствам и агентствам предпринимать какие-либо действия или оказывать поддержку, которая означает или подразумевает признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или его территориальными водами.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.