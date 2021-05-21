В Крыму поднимут тарифы на газ и электроэнергию впервые за два года

В Крыму с 1 июля поднимут тарифы на газ и электроэнергию впервые за два года. О запланированном повышении сообщил глава региона Сергей Аксенов, выступая с отчетом по итогам 2020 года перед Госсоветом республики. Его цитирует ТАСС.

«Изменение тарифов в 2021 году произойдет 1 июля и составит 5,8 процента на природный газ и в среднем 9 процентов на электроэнергию в зависимости от степеней благоустройства», — пояснил Аксенов.

Глава напомнил, что в прошлом году при поддержке федерального правительства было принято решение об отмене такого повышения. Так, стоимость услуг не менялась с 1 июля 2019 года. При этом для жителей Крыма сохранили дифференцированные тарифные меню на электроэнергию и газ, заверил Аксенов. По его словам, повышение тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами не превысит 3,6 процента.

Ранее в мае заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что денег на программу газификации регионов на 2021-2025 годы не хватает. В правительстве нехватку оценивают в 700-800 миллиардов рублей.

В начале мая руководство «Газпрома» пообещало провести в России бесплатную газификацию частных домов площадью до 300 квадратных метров. Их владельцы могут рассчитывать на проведение ответвления от газопровода до границы земельного участка при условии, что он находится не дальше 200 метров от газораспределительной сети.