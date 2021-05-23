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В Крыму ответили на условия Киева по возобновлению поставок воды

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Условия, выдвинутые Киевом по возобновлению поставок воды в Крым, возмутительны. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, передает РИА Новости.

Так Молохов ответил на слова пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, который сказал, что возобновление поставок станет возможным после «демилитаризации и деоккупации» полуострова.

По словам Молохова, грязные инсинуации относительно возобновления работы Северо-Крымского канала возмутительны. «В конечном счете, Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило», — добавил он.

В апреле 2014 года Украина перекрыла поставки воды из Днепра в Крым через Северо-Крымский канал, а в 2017 году в Херсонской области была возведена дамба, лишившая полуостров пресного водоснабжения. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на решение этой проблемы, президент Владимир Путин подчеркнул, что власти не намерены экономить на решении ситуации с водой.

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