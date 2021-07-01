Названы самые безопасные для велосипедистов города России

Представители консалтинговой компании КБ «Стрелка» совместно с аналитиками и курьерами доставки еды Delivery Club выбрали лучшие города для велосипедистов. Лидером рейтинга стала Уфа, всего в топе 15 городов-миллионников. Исследование имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Компании сравнили протяженность и расположение велодорожек, их безопасность и удобство. Уфа набрала больше баллов, чем все остальные города, 7,8 из 10. Столица республики Башкортостан опередила других участников рейтинга по объему улично-дорожной сети, занятой велодорожками. Эксперты отметили, что подавляющее большинство мест для езды пользуются спросом у жителей Уфы, поэтому власти могут задуматься о развитии инфраструктуры велосреды, объединив существующие участки.

На втором и третьем месте в списке Пермь (6,8 балла) и Волгоград (6,7 балла). Екатеринбург, сравнявшись с Волгоградом по общему баллу, отстает от последнего по безопасности для велосипедистов. Замыкает пятерку городов с высоким уровнем развития велоинфраструктуры Самара (6,3 баллов).

Городами со средним качеством велосреды признали Красноярск (6,2 балла), Москву (5,7 балла), Челябинск (5,7 балла), Санкт-Петербург (5,3 балла), Казань (5,2 балла). Как отмечают составители рейтинга, у перечисленных миллионников есть две главных проблемы — опасные велоучастки и неудобное расположение некоторых дорожек.

Аутсайдерами по уровню развития велосипедной среды стали Ростов-на-Дону (4,8 балла), Новосибирск (4,7 балла), Омск (4,5 балла), Воронеж (4 балла), Нижний Новгород (4 балла). Претендовать на звание велосипедной столицы каждый город из отстающей пятерки может только после масштабных преобразований транспортной инфраструктуры.

Авторы исследования подчеркнули, что в последние несколько лет велосипед превратился из инвентаря для спорта и досуга в полноценный транспорт для ежедневных поездок не только по набережным и паркам, но и по улицам. Задачей городов должно стать создание безопасных и комфортных условий перемещения, в том числе благодаря разведению потоков машин, пешеходов и велосипедистов. Специалисты КБ «Стрелка» и Delivery Club также отметили, что на улицах с грамотно обустроенными велодорожками оборот магазинов и общепита на 30 процентов выше, чем в остальных местах.

По недавнему опросу россиян, каждый четвертый житель страны считает город идеальным, если в нем помимо ухоженных зданий и большого количества зелени есть велодорожки. Московские власти, желая навести порядок в велоинфраструктуре, в мае 2021 года объявили о планах ограничить скорость езды по столичным улицам на велосипедах и самокатах. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, запрет разгоняться на тротуарах свыше семи километров в час повысит безопасность для всех участников движения.