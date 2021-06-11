Байден подарил премьеру Британии велосипед

Первое зарубежное турне Джо Байдена стартовало с Великобритании. Принимающей стороной стал премьер-министр Борис Джонсон, с которым Байден обменялся подарками в честь первой встречи. Супруги политиков также вручили друг другу сувениры на память, пишет британская The Mirror.

Премьер-министр Джонсон подарил Байдену фотографию фрески в рамке, на которой изображен американский аболиционист Фредерик Дуглас (Frederick Douglass), в знак уважения к движению Black Lives Matter. Дуглас — бывший раб, ставший ведущей фигурой в аболиционистском движении. Он отправился в Великобританию и Ирландию в 1840-х годах с речами против рабства. Фреска была написана Робертом Блэром, а фотография сделана британо-американкой Мелиссой Хайтон.

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В свою очередь президент США подарил Джонсону новый велосипед и шлем как «жест дружбы и знак признания их общего интереса к велоспорту». «Джо Байден подарил велосипед американского производства и велосипедный шлем, изготовленный на заказ компанией Bilenky Cycle Works, небольшим семейным предприятием, расположенным в Филадельфии. Байден родился в Пенсильвании», — цитирует ABC News сообщение Белого дома.

Кэрри Джонсон — третья жена премьер-министра Джонсона — подарила 70-летней первой леди США Джилл Байден первое издание романа «Яблоня» Дафны дю Морье 1952 года, которая большую часть своей жизни провела в Корнуолле, где происходит большинство событий из ее романов. А миссис Джонсон получила кожаную сумку, сделанную женами военных, и президентский шелковый шарф от доктора Байдена.

Ранее супруга Байдена рассказала, как усердно муж готовится к встрече с Путиным 16 июня. После встречи американской четы с британским премьер-министром Борисом Джонсоном и его женой Кэрри в британском Корнуолле, журналисты спросили Джилл, готов ли ее супруг к саммиту с Путиным 16 июня. В ответ она рассказала, как Байден относится ко внешнем политике и переговорам на высшем уровне.