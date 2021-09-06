Продажи машин в России рекордно рухнули

В России было продано 114 130 новых автомобилей в августе, что на 17 процентов меньше аналогичного периода прошлого года. Рынок падает второй месяц подряд, отмечается в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Кроме того, это рекордное снижение с июня прошлого года, когда продажи новых машин в стране упали на 14,6 процента. Однако за январь-август рынок вырос на 21,3 процента в годовом выражении (было продано 1 067 890 автомобилей). Больше всего в августе было реализовано автомобилей Lada (19 428 единиц, на 32 процента меньше показателей августа 2020 года), далее идет Kia (17 277 проданных автомобилей, минус 13 процентов) и Hyundai (14 106 реализованных машин, минус 19 процентов).

Материалы по теме Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам? Заряженный враг У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды

Эксперты отмечают, что падение показателей в августе произошло из-за нехватки электронных компонентов на мировом рынке. В результате продолжает увеличиваться разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж. В АЕБ ожидают дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев, поскольку не видят признаков решения проблемы с нехваткой чипов.

Дефицит компьютерных чипов стал огромной проблемой для автопроизводителей по всему миру. Компаниям трудно нарастить производство полупроводников, поскольку для увеличения объемов необходимы большие финансовые вложения в оборудование.

Ранее сообщалось, что цены на новые машины сразу девяти автокомпаний выросли с 1 сентября. Речь идет о Lada и УАЗ, а также Haval, Kia, Chevrolet, Peugeot, Volkswagen, Toyota, Lexus.