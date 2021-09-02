Volkswagen остановит производство в России

Завод немецкой компании Volkswagen, расположенный в Калуге, временно остановит производство из-за нехватки компьютерных чипов. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает «Интерфакс».

Остановка производства планируется несколько раз в течение месяца — со 2 по 3 сентября, с 9 по 10 сентября, с 16 по 17 сентября и с 20 по 24 сентября. В компании пообещали увеличить выпуск автомобилей, как только улучшится ситуация с поставками чипов.

Дефицит компьютерных чипов стал огромной проблемой для автопроизводителей по всему миру. Основная доля выпущенных микросхем отгружается для компаний, производящих компьютеры, смартфоны и другую бытовую технику. Спрос на эту продукцию вырос в пандемию из-за возникновения тренда на работу из дома. К проблеме повышенного спроса добавились временные остановки заводов крупнейших производителей чипов — по разным причинам, в том числе из-за непогоды и вспышек коронавируса. Производителям полупроводников трудно нарастить производство, поскольку для увеличения объемов необходимы большие финансовые вложения в необходимое оборудование.

В конце июня «АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам автомобили Lada моделей Vesta, Xray и Largus без магнитолы и мультируля с функцией круиз-контроля из-за отсутствия чипов, что привело к удешевлению машин на 10-13 тысяч рублей. Эксперты считают, что нехватка электронных компонентов продлится минимум до конца 2021 года.