Россиянам объяснили неизбежность дефицита автоэлектроники

«Автостат» объяснил неизбежность дефицита автоэлектроники по крайней мере до конца года

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов объяснил неизбежность дефицита автоэлектроники в России по крайней мере до конца текущего года. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, до конца 2021-го ситуация в полной мере не разрешится. Говоря о производителях чипов, которые нужны, в том числе, для разных систем в автомобилях, Удалов указал, что сейчас производители полупроводников больше ориентируются на бытовую технику и компьютеры. В автопроме ситуация сложнее.

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«Здесь жестче торги по ценам, объемам и так далее, а там они могут зарабатывать больше, поэтому им выгоднее поставлять на те рынки», — пояснил Удалов. Также он добавил, что наращивать объемы производства — очень дорого с точки зрения необходимого оборудования.

По прогнозам аналитиков, дефицит полупроводниковых чипов может продолжиться в 2022 году, что приведет к остановке производства некоторых смартфонов. С другой стороны, производство полупроводников в Китае достигло рекордного уровня, что в перспективе поможет снизить дефицит компонентов.

Но пока что автопроизводители испытывают серьезные проблемы. Например, Audi пришлось приостановить производство на главном заводе в Ингольштадте из-за нехватки микросхем. В первом полугодии 2021 года компания сорвала выпуск 50 тысяч автомобилей из-за нехватки чипов.

Кроме того, глобальная нехватка полупроводников вынудила Toyota Motor уменьшить планы по мировому производству на 40 процентов в сентябре — до 500 тысяч.