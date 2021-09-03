Продажи российского автогиганта рухнули

«АвтоВАЗ» снизил продажи Lada в России на 32,6 процента в августе

Продажи автомобилей Lada в России рухнули на 32,6 процента в августе по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (до 19 428 штук), говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

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Это произошло из-за корпоративного отпуска и простоев. Снижение оказалось максимальным с мая прошлого года. На показатели повлиял дефицит электронных компонентов. В августе бестселлером модельного ряда Lada стало семейство Vesta c результатом в 6882 проданных автомобиля.

На втором месте — автомобили Granta (5007 штук), на третьем — Niva (совокупные продажи Niva Legend и Niva Travel составили 3438 автомобилей). По итогам восьми месяцев этого года российский автогигант реализовал в стране 251,66 тысяч машин (плюс 30,8 процента к 2020 году и плюс 7,7 процента к докризисному 2019 году).

«АвтоВАЗ» несколько раз был вынужден приостанавливать производство по причине нехватки электронных компонентов. Выручка компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) обвалилась на 12,1 процента (до 256,851 миллиарда рублей) по итогам прошлого года. При этом чистая прибыль российского автогиганта выросла почти в два раза, составив 741,7 миллиона рублей.