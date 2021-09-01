В России выросли цены на автомобили

Autonews: Lada, Kia и еще семь компаний скорректировали цены на машины с 1 сентября

Цены на новые машины сразу девяти автокомпаний выросли с 1 сентября, узнал Autonews.ru. Речь идет о российских Lada и УАЗ, а также Haval, Kia, Chevrolet, Peugeot, Volkswagen, Toyota, Lexus.

Скорректированы официальные прайс-листы производителей (так называемые РРЦ). В реальности цены на машины могут отличаться. Дилерские сети продают клиентам популярные модели с наценкой до миллиона рублей. У «АвтоВАЗ» и УАЗ подорожали все машины, у Lexus, Toyota и Haval — большинство. Peugeot и Chevrolet подняли цены только на одну машину из модельной линейки.

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26 августа портал отмечал, что ожидаемое подорожание обусловлено кризисом, связанным с дефицитом новых автомобилей. Участникам отрасли ясно, что быстро разрешить ситуацию не удастся, сроки окончания дефицита отодвинулись уже на вторую половину 2022 года, рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. По его словам, основная причина вызвана трудностями с микрокомпонентами. Сказываются на проблемах и логистика, а также подорожание металлов, в особенности цветных, на фоне пандемии.

1 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты BrandMonitor сообщил, что клиенты авторизованных дилерских центров переплачивают не менее 61 миллиарда рублей в год. Речь идет о дополнительных опциях, которые в среднем добавляют по несколько сотен тысяч рублей к стоимости авто, хотя еще в 2019 году речь шла о диапазоне от 50 до 70 тысяч, оценил глава дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников. Переплачивать клиенты согласны, потому что в противном случае им придется около года стоять в очереди за машиной, объяснил он.

