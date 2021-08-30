Европейский автогигант остановил производство

Автоконцерн Stellantis остановил производство на двух заводах в Европе

Концерн Stellantis, четвертый производитель автомобилей в мире, остановил работу двух заводов из-за нехватки компьютерных чипов — во французском Ренне и итальянской Атессе, пишет Reuters. Автозавод Sevel Sud в Атессе ежедневно производит легковые автомобили и фургоны Fiat, Peugeot и Citroen. На прошлой неделе временно прекратилось производство на автозаводах в Айзенахе и Сошо.

Как многие автопроизводители, Stellantis столкнулся с дефицитом чипов — из-за пандемии вырос спрос на микросхемы в других отраслях экономики. Например, массовый переход на удаленную работу привел к резкому увеличению производства компьютеров. Кроме того, за последние два года по разным причинам останавливалось производство на крупнейших чиповых заводах — TSMC, Renesas Electronics, Samsung Electronics, NXP Semiconductors. Из-за нехватки комплектующих в конце августа немецкой автокомпании Audi пришлось на неделю закрыть главный завод в Ингольштадте.

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Stellantis образован в 2021 году в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Groupe PSA. Автоконцерну принадлежат 14 брендов, среди которых Opel, Peugeot, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Citroen, Dodge, Maserati. В начале июля Stellantis объявил о желании конкурировать с Tesla и пообещал вложить в электрификацию автомобилей 30 миллиардов евро до 2025 года.

В конце августа крупнейший в мире производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) стал самой дорогой компанией в Азии, обогнав китайского технологического гиганта Tencent. TSMC инвестирует 100 миллиардов долларов в течение следующих трех лет для увеличения объемов производства. Компания поставляет микросхемы для Apple, Qualcomm и Nvidia.