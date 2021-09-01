Россияне согласились переплачивать за машины сотни тысяч рублей

Клиенты авторизованных дилерских центров переплачивают не менее 61 миллиарда рублей в год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты BrandMonitor, основанные на опросе более чем тысячи клиентов, которые покупали новые машины за последние три года.

Речь идет о дополнительных опциях, которые в среднем добавляют по несколько сотен тысяч рублей к стоимости авто, хотя еще в 2019 году речь шла о диапазоне от 50 до 70 тысяч, оценил глава дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников. Переплачивать клиенты согласны, потому что в противном случае им придется около года стоять в очереди за машиной, объяснил он. «Например, Hyundai Creta нового поколения в комплектации Family некоторые дилеры предлагают за 1,75 миллиона рублей при ценнике производителя в 1,47 миллиона рублей. В случае отказа можно оформить предзаказ и ожидать выбранную версию четыре-пять месяцев без фиксации цены», — указал эксперт.

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Минимальная сумма, которую переплачивает потребитель, составляет около 200 тысяч рублей, заявил Сергей Удалов из «Автостата». По его словам, стоимость дополнительного оборудования зависит от ценового сегмента: в премиум-классе, например, можно просто увеличить в разы цену на какую-либо опцию.

Источник «Коммерсанта» среди дилеров указал, что для средней машины за 5-6 миллионов рублей стоимость опций может доходить до миллиона, а по ряду моделей и до полутора миллионов рублей. Для бюджетных авто цена будет отличаться на 300-600 тысяч в зависимости от срочности покупки.

Как объяснил операционный директор АГ «Авилон» Олег Шамба, в базовое оснащение большинства автомобилей не входят коврики, то же можно сказать и о тонировке и зимней резине. Однако эти опции всегда пользуются спросом, и потому большинство машин так или иначе продается с допоборудованием, подчеркивает он.

В июле в «Автостате» рассказывали, что на рынке новых автомобилей в России возник дефицит. Некоторые потребители, которые хотели бы купить авто без пробега, вынуждены приобретать подержанные машины.

Автомобильная промышленность в мире сейчас столкнулась с кризисом, обусловленным дефицитом комплектующих. Производство вынуждены останавливать глобальные автогиганты. Нехватка чипов, необходимых для производства машин, отмечается на фоне пандемии, поскольку на полупроводники вырос спрос в других технологических отраслях.