Россиян предупредили о дефиците автомобилей

На рынке новых автомобилей в России возник дефицит, рассказал URA.ru исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

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Он отметил, что некоторые потребители, которые хотели бы купить новые автомобили, вынуждены приобретать подержанные авто. Росту спроса на них способствует и увеличение цен на новые автомобили, предупреждает Удалов. «Еще один фактор — на рынке авто с пробегом тоже растут цены, покупатели стремятся купить машины сейчас, чтобы обогнать рост цен», — подчеркнул эксперт.

Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов отметил, что у людей нет денег на новые автомобили — это напрямую отражает то, что сейчас происходит в экономической сфере. Он добавил, что в случае высокого спроса стоимость подержанных авто также может подскочить.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не верят, что отечественные автомобили когда-нибудь смогут выйти на уровень зарубежных по качеству. Почти каждый десятый считает, что отставание по качеству уже небольшое.

Российские банки в апреле выдали более 87 тысяч автокредитов, что в шесть раз больше аналогичного периода прошлого года. По сравнению с мартом показатель увеличился на 19 процентов